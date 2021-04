Motorista é preso por dirigir embriagado e causar acidente em Niterói

Álcool e direção. Uma mistura perigosa, que pode ser fatal, mas que ainda é feita por muitos motoristas. Na madrugada desta segunda-feira (19), um motorista, com sinais de embriaguez, causou um acidente, no Centro de Niterói. Por sorte, ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada, via 190, para verificar ocorrência de um acidente de trânsito, na Rua Barão do Amazonas. O automóvel, que ficou com a frente destruída, chegou a derrubar um poste.

No local, os agentes encontraram o motorista e o passageiro aguardando, fora do automóvel, modelo Chevrolet Vectra. Ambos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde o condutor passou por exame de alcoolemia, que deu resultado positivo para consumo de bebida alcoólica.

O homem, identificado pelas iniciais B. de S. da C., de 21 anos, foi enquadrado nos artigos 309 e 310 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) e acabou ficando preso em flagrante.Uma equipe da NitTrans foi ao local do acidente para remover o veículo e fazer o controle do trânsito.