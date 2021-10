Motorista é preso em flagrante por dirigir embriagado

Infrator dirigia em alta velocidade e realizava manobras perigosas na Estrada Francisco da Cruz Nunes

Policiais Militares da Operação Segurança Presente Niterói, durante patrulhamento na Estrada Francisco da Cruz Nunes, Piratininga, na manhã deste domingo (17), foram informados por populares de que um veículo Fiat, modelo Uno, estava desenvolvendo velocidade acima do permitido para a via, realizando manobras perigosas e colocando a vida das pessoas em risco.

Ao procederem buscas pela região, os policiais localizaram o veículo entrando em alta velocidade num posto de gasolina e executando manobra perigosa em marcha ré, também em alta velocidade.

Diante das circunstâncias, foi realizada a abordagem do veículo. Em depoimento, os policiais relatam que, durante a abordagem, foi constatado que o motorista do Fiat Uno apresentava sinais de embriaguez e que o mesmo também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além do motorista, um segundo homem também se encontrava no veículo. Após averiguação, foi encontrado com o carona 1 “pino” de cocaína.

O caso foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o motorista foi preso em flagrante pelo crime de Embriaguez ao Volante, enquanto o carona foi autuado pelo crime de Posse e Uso de Drogas, sendo liberado em seguida.