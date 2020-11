Motorista é baleado no pescoço em SG

Tem sido difícil se movimentar com segurança por São Gonçalo. Ontem à noite, um motorista, de 55 anos, passou com a família em um Ford Ecosport pelo bairro Raul Veiga e foi atingido por um disparo de arma de fogo no pescoço. Ele foi levado por policiais militares para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) , no Colubandê. O seu estado de saúde é estável. Dentro do veículo estava também uma criança de 11 anos e uma mulher que não foram atingidos. Segundo a família, disparo partiu de assaltantes.

A Polícia Militar informou que dois criminosos realizavam assaltos a pedestres desde à tarde usando um carro Hyaundai I30 prata roubado. Quando a dupla percebeu a presença dos agentes no bairro deram início a um confronto, de acordo com as informações fornecidas pela PM. Um dos criminosos, o carona, foi preso e levado para a 74ª DP (Alcântara). O outro acusado conseguiu escapar. Duas testemunhas de roubo no local foram até a unidade da polícia civil para registrar os casos.

De acordo com o filho do motorista baleado, houve um arrastão próximo a Praça Chico Mendes e a um sinal de trânsito. Ele conta que o pai teria visto os criminosos abordarem outras pessoas, se assustou e deu ré no carro. Neste momento ele foi atingido por um dos assaltantes. A vítima ainda tentou se proteger com as mãos, contou o filho do motorista.