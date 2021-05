Motorista de reboque é preso por furtos de carros na Região Oceânica

Um dos reboquistas envolvido na denúncia de furtos de automóveis, na Região Oceânica, foi preso em flagrante. Ele havia sido conduzido à 81° DP (Itaipu), na condição de testemunha, mas, diante dos fatos, a delegacia resolveu enquadrá-lo no crime de furto.

A informação foi confirmada pelo delegado Fábio Barucke, titular da 81° DP. O delegado ainda citou que outros quatro suspeitos já foram identificados pela investigação.

Um dos reboquistas foi preso e estamos investigando com quatro suspeitos identificados. Ele foi preso após trabalho em parceria com a Polícia Militar com troca de informações”, disse o delegado.

Ainda segundo Barucke, pelo menos quatro vítimas da quadrilha já foram identificadas como sendo da própria Região Oceânica. O próximo passo da investigação será identificar os demais envolvidos na quadrilha.

“Algumas vítimas na região oceânica, quatro vítimas apuradas. Serão feitas pesquisas no sistema e tentativa de reconhecimento dos identificados pelos reboquistas”, completou.