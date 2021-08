Motorista de ônibus morre em trágico acidente na Via Lagos

Um grave acidente entre um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio e um caminhão que levava estacas de madeira, matou o motorista do ônibus identificado como Edilson Alves da Silva, de 56 anos. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na Via Lagos, na altura do município de Rio Bonito. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

O ônibus, no momento do acidente, realizava o transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no momento do acidente. Segundo a prefeitura de Cabo Frio, no veículo estavam 26 pessoas, sendo 14 pacientes, 10 acompanhantes, o motorista e o monitor.

Reprodução de rede social

Os passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e por equipes de resgate da concessionária Via Lagos. Segundo a CCR ViaLagos, três passageiros do ônibus tiveram ferimentos moderados e outros 24 tiveram ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. Oito pacientes já receberam alta, segundo o município.

A Prefeitura de Cabo Frio enviou um médico, cinco ambulâncias e um ônibus para o traslado dos pacientes de volta para o município cabo-friense.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que uma equipe da Secretaria de Saúde e o prefeito José Bonifácio foram ao local. “A prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e fornecerá toda a assistência necessária aos passageiros, funcionários e seus familiares”, lamentou o município.