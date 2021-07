Motorista de app é sequestrado e família está desesperada à sua procura

Um sequestro, uma família em pânico e um motorista de aplicativo desaparecido. Gabriel Leite da Silva Monteiro, de 25 anos, está desaparecido desde sexta-feira (2). De acordo com relatos de familiares, ele teria sido sequestrado por criminosos, na noite daquele dia, enquanto atendia a uma passageira.

De acordo com relatos de familiares, o caso aconteceu no bairro de Vigário Geral, Região Norte do Rio de Janeiro. Enquanto fazia o atendimento, na Praça Dois, região do Polo Industrial, Gabriel teria sido surpreendido por criminosos armados, que o tiraram de seu carro e o colocaram em outro automóvel. Testemunhas flagraram toda a cena.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança, de comércios da região, a fim de tentar identificar o paradeiro do rapaz, assim como os autores do sequestro. Relatos de familiares apontam que Gabriel não possui antecedentes criminais e não tem envolvimento com o tráfico de drogas.

O jovem tem uma filha de cinco anos e, além disso, a namorada está grávida de oito meses. Gabriel, atualmente mora com a mãe. O caso está sendo investigado pela 38ª DP (Vigário Geral). Quem possuir informações que possam ajudar a descobrir o paradeiro de Gabriel, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número (21) 2253-1177.