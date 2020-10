Motorista de aplicativo vence barreiras de comunicação e faz sucesso

A simpatia de um motorista de aplicativo deficiente auditivo e o seu bom humor tem superado todas as dificuldades em meio a pandemia causada pelo coronavírus e o uso de máscaras. Se a comunicação anteriormente entre surdos e ouvintes já tinha que sofrer ajustes devido a baixa disseminação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas escolas brasileiras, agora com o uso de máscaras para a prevenção da Covid- 19, a comunicação entre surdos e ouvintes teve que passar por inovações. As máscaras transparentes ainda são raras, mas a tecnologia auxilia o motorista Raphael Alves Malek, de 30 anos, na comunicação com os clientes.

“Eu sou surdo e acabo não falando então para mim as máscaras transparentes facilitariam. Eu preciso ler o que o outro fala. Eu sei libras, mas um recurso de mensagem automática em um dos aplicativos me ajuda também, ele avisa aos passageiros antes deles entrarem no carro sobre a minha deficiência. Infelizmente em um outro aplicativo que eu trabalho não tem esse recurso”, lamenta Raphael.

Suas notas nos aplicativos são altas, com avaliações entre 4,97 e 5. Raphael conta que trabalha na função há aproximadamente cinco anos, já transportou mais de 2 mil passageiros em viagens que vão da Tijuca, no Rio, a São Gonçalo, na Região Metropolitana. Teme por assaltos, mas se diverte fazendo novas amizades. O emprego ajudou em um período de dificuldades financeiras. Filho de uma vendedora de loja e um motorista de ônibus, sua surdez foi descoberta aos seis meses de idade.

“Eu frequentei escola regular, me formei no ensino médio. Sou da Glória, no Rio, mas já morei em Piratininga, Niterói. Nas corridas conheço pessoas novas, sempre faço bastante amizades. Os clientes tentam conversar e damos um jeito de conseguir. Eu gosto muito de ser motorista de aplicativo, mas preciso ter um emprego fixo. Eu sou casado e tenho um filho de quatro anos. Eu também já passei por três assaltos. Espero que a pandemia passe logo, agora as coisas estão melhorando. O bom tratamento com os clientes e o cuidado na direção garantem os retornos”, concluiu o motorista.