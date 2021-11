Motorista de aplicativo é morto a tiros em São Gonçalo

Um homem de 23 anos, identificado como Marcos Eduardo da Silva, foi morto na madrugada de hoje (6) no bairro Porto da Pedra. Ele era motorista de aplicativo e ao ser abordado pelos criminosos, reagiu e foi morto. Uma passageira de 24 anos que estava no veículo, foi baleada no pé.

De acordo com testemunhas, o veículo de Marcos, um modelo Fiat Siena, foi abordado por dois bandidos, e o motorista acelerou o carro. Isso fez com que os criminosos atirassem. A ação aconteceu na Avenida Joaquim de Oliveira.

A polícia informou que Marcos morreu no local e a passageira foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, pelo Corpo de Bombeiro. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde da paciente é estável.

O corpo foi liberado já pela manhã de hoje (6), pelo namorado e o padrasto de Marcos no Instituto Médico legal (IML), de Tribobó.

Agentes da Delegacia de Homicídios estão buscando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crimes.