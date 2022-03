Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto na Região Oceânica

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante assalto na Praia de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. O caso aconteceu nessa quarta-feira (3). Um casal, suspeito do crime, foi preso em flagrante, na beira do mar, após enterrar o aparelho celular que foi roubado da vítima.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), o motorista buscou os suspeitos para uma corrida no bairro de Marambaia, em São Gonçalo, com destino à Praia de Piratininga. No momento do desembarque, os passageiros, que estavam armados com uma faca, anunciaram o assalto.

O motorista reagiu e entrou em luta corporal com o homem. A vítima acabou sendo atingida no pescoço pela faca, que acabou se quebrando em seguida. Após a briga, o casal fugiu em direção à praia e a vítima pediu socorro no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do bairro.

Os agentes iniciaram buscas pela região. Banhistas disseram terem visto um casal, com as características dos assaltantes, na beira da água. A equipe policial conseguiu encontrar os suspeitos. Questionados pelos militares, o homem e a mulher, ambos de 21 anos, confirmaram o fato.

Além disso, segundo os agentes, os suspeitos apontaram o lugar onde teriam enterrado o celular do motorista. Os agentes conseguiram localizar o aparelho, que posteriormente foi reconhecido pela vítima. O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foram conduzidos á 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.

O motorista de aplicativo, com um corte no pescoço, foi atendido no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Bairro de Fátima, Região Central de Niterói. Ele foi medicado e recebeu alta em seguida. Na sequência, a vítima compareceu à delegacia testemunhar contra os suspeitos.