Motorista de aplicativo agride passageira

Passageira de um carro por aplicativo, uma mulher foi agredida pelo motorista, no último domingo (9), após recusar pagar um valor extra, por fora da cobrança feita pela plataforma. A Polícia Civil registrou o caso e identificou o agressor, que será intimado a prestar depoimento.

Segundo relato da vítima, o caso aconteceu por volta de 9h30min, durante a viagem que iria do bairro de Copacabana, na Zona Sul, até Benfica, Zona Norte. Quando passariam pelo aterro do Flamengo, o motorista afirmou que faria uma nova rota, por conta do fechamento da via, para área de lazer.

Foi nesse momento que começou o desentendimento. Por conta do desvio, o profissional disse que faria uma cobrança extra, em espécie, além do valor de R$ 32, calculado pelo aplicativo para a corrida. A mulher afirmou ter recusado e, em seguida, começado a ser alvo de xingamentos, por parte do motorista.

Desesperada, a mulher começou a filmar e a pedir por socorro. O motorista a ordenou que descesse do automóvel. Após a vítima sair do carro, ele também desceu e a agrediu. A cena foi filmada pela passageira. Ela fez o registro do caso na Delegacia de Copacabana e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A polícia identificou o autor das agressões e afirmou que ele será intimado a depor. A “99”, empresa responsável pelo aplicativo, informou que o motorista já foi bloqueado de sua plataforma, está prestando assistência à passageira, auxilia as investigações e lamenta o fato.