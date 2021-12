Motorista alcoolizado causa acidente em Icaraí e acaba preso

Bebida alcoólica e direção, quando misturadas, podem causar fatalidades. Exemplos disso não faltam, como no acidente em que três jovens morreram, em abril deste ano, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, Região Oceânica de Niterói. Contudo, ainda há quem insista na perigosa mistura, colocando a própria vida e a de outros em risco. Um desses casos aconteceu nesse domingo (5).

A Polícia Militar foi acionada para um acidente, na Rua Lopes Trovão, altura do número 277, em Icaraí, Zona Sul da cidade. De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a solicitante estava dirigindo um carro, modelo Fiat Punto, quando um homem, de 42 anos, em um Peugeot 207 bateu no veículo dela. Segundo a mulher, ele apresentava sinais de embriaguez.

Os PMs conduziram a vítima e o suspeito à 77ª DP (Icaraí). Da distrital, o motorista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o exame de alcoolemia que confirmou o consumo de álcool. O homem acabou preso e autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Dessa forma, a ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói), que é a central de flagrantes da região.

Jovens morrem na Região Oceânica

Se em Icaraí, por sorte, não houve vítimas fatais, o mesmo não se pode dizer sobre um acidente ocorrido em 8 de abril deste ano. Por volta das 23h30min daquele dia, Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 morreram durante capotagem em alta velocidade.

A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo. O motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, foi indiciado por homicídio culposo por estar dirigindo alcoolizado. quinto ocupante, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, sobreviveu após ter ferimentos leves.

Foto: Agência Brasil