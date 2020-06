Motociclistas protestam após acidente ocorrido em Icaraí

Dezenas de motoboys, que trabalham realizando serviços de entregas, realizaram, na manhã dessa terça-feira (09) um ato de protesto, na esquina da Rua Miguel de Frias e Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. Eles reclamaram e pediram que fossem retirados os blocos de concreto (conhecidos como “gelo baiano”) que foram colocados recentemente no local durante obras de alargamento da ciclovia, através da Rua Marquês do Paraná.

Na noite de segunda-feira (08) um grave acidente ocorreu no local.

Os blocos de concreto separam as faixas usadas pelos ciclistas e dos motoristas. Um dos blocos foi colocado junto a uma curva, o que segundo os motociclistas se transforma num perigo aos tráfego. Por volta das 20 horas de segunda-feira, um motociclista, ainda não identificado, colidiu contra o bloco de concreto, e com o impacto foi lançado contra um poste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, com várias fraturas, foi socorrido e internado, de acordo com informações, em estado grave, no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

O acidente ocorreu na esquina da Rua Doutor Paulo César e Avenida Roberto Silveira. Testemunhas disseram que apenas na noite de segunda-feira outros dois acidentes com motociclistas (esses sem maior gravidade) ocorreram no mesmo local.