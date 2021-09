Motociclistas dispensam capacete em Maricá; infração é gravíssima

Maricá registrou 6.490 infrações cometidas por motociclistas de janeiro a agosto de 2021. Destas, 4.500 foram por não uso do capacete, o que equivale a 69% do total. O levantamento, feito pelo Grupamento de Trânsito Urbano (GTU), Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública e Gabinete de Gestão Institucional (Seop), traça um perfil das principais irregularidades cometidas no trânsito por motociclistas no município.

O estudo mostra ainda que foram registradas 400 infrações por conduzir uma moto sem habilitação, enquanto 900 pilotos foram flagrados andando na contramão, 600 por transitar no passeio e 90 infrações por manobras arriscadas.

Para o inspetor Silva, responsável pelo GTU, o maior problema detectado pelo órgão é a falta do capacete pelos motociclistas.

“Antes de tomar qualquer medida administrativa, os motociclistas e seus acompanhantes são orientados a buscar o capacete. Não conseguindo sanar o problema no local, é lavrado o auto de infração, o condutor é infracionado, sua habilitação é recolhida e a motocicleta rebocada para o depósito municipal, por se tratar de uma infração gravíssima”, explicou o inspetor.

Morador do Centro, o empresário Arthur Rocha, 34 anos, ressalta a importância da fiscalização na cidade. “Eu às vezes ando com medo na rua, não sei de onde pode sair uma moto com pressa, às vezes empinando, fazendo qualquer coisa. A fiscalização da Prefeitura é essencial para acabar com esse problema, e contamos com ela”, desabafou.

Conscientização

As ações de conscientização dos motociclistas são realizadas constantemente pelos agentes da Guarda Municipal de Maricá. A aceitação das intervenções, de acordo com os próprios agentes, é boa, o que objetiva reduzir drasticamente os números de infrações e evitar acidentes.

Com o objetivo de chamar a atenção de motoristas e motociclistas sobre direção segura, a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, aproveitou a Semana Nacional do Trânsito para realizar ações de conscientização sobre problemas causados no trânsito, como acidentes por conta do uso de celular, distrações, falta de uso de cinto e também orientação para crianças nas escolas públicas e particulares do município.