Motociclista segue internado com cerca 95% do corpo queimado após grave acidente em Itaipuaçu

Seguia internado, em estado muito grave, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, São Gonçalo, na manhã dessa terça-feira (14) o motociclista identificado como Matheus Ribeiro, que teve cerca de 95% do corpo queimado durante acidente, ocorrido na tarde de segunda-feira (13), no bairro Recanto, em Itaipuaçu.

Testemunhas disseram que o motociclista trafegava pela Avenida do Canal, quando foi atingido por um caminhão. Como impacto da batida, a motocicleta que Matheus conduzia explodiu e a vítima teve o corpo incendiado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas e populares também ajudaram. Testemunhas disseram que o motociclista foi atingido depois que o motorista que conduzia o caminhão sair da Rua Isaltina e entrar na Avenida do Canal.

Matheus foi socorrido, e levado de helicóptero para o Heat, onde foi internado, em estado muito grave. A direção do hospital informou que o paciente deu entrada na unidade com cerca de 95% do corpo queimado.

Em apuração…