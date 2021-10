Motociclista é morto durante assalto na Niterói-Manilha

Um assalto terminou com a morte de um motociclista, na madrugada desta quarta-feira (13), no trecho Niterói-Manilha da Rodovia BR-101, na altura de São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria sido vítima de um arrastão, organizado por criminosos.

O caso aconteceu na altura do km 302 da rodovia, na altura do bairro de Guaxindiba, na pista sentido Manilha. Agentes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram os primeiros a chegar ao local. Eles encontraram o corpo do motociclista às margens da rodovia.

Após constatar que a vítima estava morta, a equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi chamada, por volta de 2h05min. De acordo com os agentes, a possibilidade mais plausível é que o motociclista tenha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Ainda de acordo com os policiais, houve informações de que havia acontecido um arrastão no local, momentos antes. Segundo dados da perícia, a vítima possui pele parda, aparenta ter 35 anos e estava vestindo calça jeans, casaco azul marinho, botas e capacete. No entanto, o homem ainda não foi identificado.

A perícia também afirmou que, no cadáver, não havia sinais de tiros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade, no bairro de Tribobó, onde será identificado e os médicos legistas irão apurar a causa da morte. A Delegacia de Homicídios fez o registro da ocorrência e abriu inquérito para investigar o caso.