Motocicletas somam cerca de 80% dos acidentes graves, diz PRF

Motociclistas estão envolvidos em cerca de 80% dos acidentes graves contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), num trecho que aproximadamente 130km, que compreende o começo da Ponte Rio-Niterói, na capital, e o município de Casimiro de Abreu. Por isso, a corporação, aliada a outros órgãos, como a concessionária Arteris Fluminense, realizou uma ação de conscientização nesta segunda-feira (23), na Rodovia Niterói-Manilha, em São Gonçalo.

A ação, que também contou com apoio da Secretaria de Transportes de São Gonçalo, SEST/SENAT e Detran-RJ, aconteceu em referência ao “Maio Amarelo”, mês da conscientização sobre acidentes de trânsito. Carlos Siqueira, representante da PRF na ação, recordou que, segundo dados do DPVAT referentes a 2021, aproximadamente de 200 mil pessoas com lesões permanentes por acidentes, cerca de 150 mil são motociclistas.

“O Maio Amarelo tem como objetivo sensibilizar os condutores para mudar algumas atitudes. Nosso foco foi os motociclistas, porque é um público muito vulnerável. Nós conversamos com eles sobre alguns comportamentos de risco e trazendo informações. O número de acidentes com motocicletas é muito grande. Cerca de 80% dos acidentes graves em nosso trecho tem motocicletas envolvidas”, disse.

Importância dos equipamentos de proteção

De acordo com Simone Cardozo, gerente de operações da Arteris Fluminense, em 2021, foram contabilizadas 55 fatalidades no trecho de concessão da rodovia (Entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo), envolvendo motos e outros veículos. Fato que chama atenção é que 89% dessas pessoas não utilizavam o cinto de segurança ou o capacete. Simone também falou sobre a importância de se conscientizar os condutores para os riscos.

Simone Cardozo, gerente de operações da Arteris – Foto: Vítor d’Avila

“A gente tem uma série de campanhas voltadas para cada tipo de público. Aqui tivemos um circuito voltado a motociclistas com higienização de capacete, colocação de adesivos de sinalização e uma série de ações de bem estar e conscientização. A gente precisa conscientizar esse usuário para que use os dispositivos de segurança”, ressaltou.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também esteve. De acordo com Thais Ulyssea, fiscal da ANTT na Regional do Rio de Janeiro, a agência tem o papel de, com base nos dados obtidos por meio das ocorrências de acidentes, observar o que pode ser melhorado e, se necessário, solicitar que a concessionária coloque ações em prática.

“A ANTT tem o papel de fiscalizar os investimentos da concessão. Toda vez que acontece um acidente na via a gente vai estudar o que há de problema naquele local, o que a gente pode melhorar, que tipo de equipamentos de proteção e segurança a gente pode colocar, que tipo de investimento extra a gente pode solicitar que seja inserido no contrato”, explicou.

Fellipe Santos, diretor de educação do Detran-RJ, afirmou que a parceria entre as instituições é fundamental para que vidas sejam salvas por meio da conscientização. Nesta terça-feira (24), o órgão realizará mais uma ação do tipo, em Itaboraí, na Avenida 22 de Maio, altura do número 5435, a partir das 10h.

“É um dia especial para nós do Detran, de estarmos retornando a São Gonçalo com uma blitz educativa em uma parceria muito bem sucedida. Essa união das instituições é fundamental para que a gente alcance o maior número de condutores com consciência para que a gente consiga levar a informação mais importante que esse Maio Amarelo representa, que é salvar vidas”, pontuou.

Importância da prevenção

O coronel Fernando Rodrigues, subsecretário de Defesa Civil de São Gonçalo, alertou para a importância de se prevenir os acidentes em prol da qualidade de vida da população.

“A Defesa Civil como um órgão de coordenação e articulação tem o objetivo de promover a prevenção dentro da nossa área, embora façamos parte de um sistema nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses índices têm sido cada vez mais reduzidos devido à força-tarefa da Prefeitura e todos os órgãos municipais, buscando melhorar a qualidade de vida de todos”, afirmou.

Motociclistas comentam sobre ação

Os primeiros motociclistas abordados na ação comentaram sobre a importância do Maio Amarelo. Para Sérgio Luiz, que é morador de São Gonçalo, a iniciativa tem de partir do próprio condutor, praticando a direção defensiva e mantendo a manutenção de seu veículo em dia.

“Moro em São Gonçalo, piloto há bastante tempo e já tive oito motos. As estradas estão muito perigosas. Muitas têm buracos, carros que não respeitam. Eu deixo sempre a manutenção em dia, tudo bonitinho. Troco o óleo, vejo os pneus. Faço tudo. Também não esqueço o capacete”, afirmou.

Já Anderson Luiz, morador de Duque de Caxias e que estava indo a Macaé quando passou pela ação, também alertou que, além dos acidentes, motociclistas precisam conviver com o perigo dos roubos. Para coibir isso, ele sugeriu que a quantidade de blitz fosse aumentada nas rodovias.

Anderson recebeu brindes durante ação de conscientização em São Gonçalo – Foto: Vítor d’Avila

“Trabalho com moto há 20 anos. Medo a gente sente todo dia, ainda mais quando vê acidente com algum motociclista. Dá até vontade de voltar para casa, mas a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar. Trabalho com entregas para um laboratório. Já vi muita coisa boa, os amigos motociclistas ajudando, mas também já fui assaltado, perdi motocicleta, carro. É importante ter mais blitz, porque há muito roubo”, completou.