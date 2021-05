Motoboys fazem protesto e são recebidos na Prefeitura

Um grupo de quatro motoboys está sendo recebido, na manhã desta quarta-feira (12), por representantes da Prefeitura de Niterói. Cerca de 70 motoboys fazem um protesto contra supostas “perseguições” que alegam estarem sofrendo por parte da Guarda Municipal e orientadores da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans).

De acordo com os organizadores do protesto, os motociclistas saíram em carreta da Alameda São Boaventura, no Fonseca, e se dirigiram à sede da Prefeitura de Niterói, onde os quatro representantes do movimento estão sendo atendidos. Entre as “perseguições” estão apreensões de motos por irregularidades, como lanternas quebradas e pneus carecas

Aos gritos de “queremos trabalhar sem ser sufocados”, o protesto ocupou uma faixa da Alameda, no sentido Centro. Policiais do Batalhão de Niterói (12º BPM) e guardas municipais auxiliaram o trânsito durante a carreata. Segundo as forças de segurança, o protesto acontece de maneira pacífica.

Em atualização.