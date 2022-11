Moto vai parar debaixo de ônibus em acidente no Centro

Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta interditou uma das faixas da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, na manhã de hoje (30). A moto foi parar debaixo do coletivo. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para o local.

A colisão aconteceu por volta das 8h40, hora em que os Bombeiros foram chamados. Equipes chegaram ao local dez minutos depois.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista, um homem adulto ainda não identificado, foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade. Contudo, ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes da NitTrans foram ao local para orientar o trânsito. De acordo com a autarquia, o fluxo ficou intenso na região por conta do acidente. A via foi totalmente liberada para o tráfego por volta das 9h25.

Foto: Divulgação/NitTrans