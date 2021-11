‘Mostra Maricá Musical’ agita o fim de semana

A Mostra Maricá Musical na Lona Cultural de Itaipuaçu garantiu muita energia e música boa para aqueles que estavam presentes e esse fim de semana será de mais música. Ao todo, será 12 artistas esse fim de semana agitando o público, se apresentando em três dias.

A entrada é gratuita! E todas as atrações têm transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura de Maricá. Quem não pôde aproveitar o primeiro final de semana, as lives estão disponíveis nessas plataformas.

O evento está seguindo todos os protocolos de saúde, será obrigatório a apresentação do passaporte da vacina e terá aferição de temperatura na entrada do local. O uso de máscara é obrigatório e não será permitido a entrada com garrafas, latas e objetos cortantes. Local sujeito a lotação seguindo o Decreto Municipal.



Confira a programação:



12/11 – Sexta-feira – Noite Blues

19h – Rose Lima

20h – Alma Black

21h – Cogumelo Band

22h – Vizinhos de Marte



13/11 – Sábado – Noite Rock

19h – Banda Mamuttes

20h – Ações Tática

21h – Roller Coasters



14/11 – Domingo – Noite Jazz

18h – Orquestra Sinfônica Raul L. de Barro

19h – Aki Jazz

20h – Cacá Colon Trio

21h – Guta Menezes Trio

22h – Wilson Meireles Trio