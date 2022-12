Mostra BOA.pocket! exibe três óperas inéditas na Sala Mario Tavares, neste sábado

Com direção artística de Mario Ferraro, reúne grandes nomes como Arrigo Barnabé, Karen Acioly, Armando Lobo e Guilherme Gontijo Flores

Neste sábado (10) a partir das 17h, no palco da Sala Mario Tavares, que fica no prédio anexo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, será realizada a primeira edição da BOA.pocket!. A mostra vai apresentar três óperas inéditas de curta duração, assinadas por uma equipe criativa de peso que reúne grandes nomes como Arrigo Barnabé, Karen Acioly, Armando Lôbo, Guilherme Gontijo Flores e Mario Ferraro – o idealizador do projeto.



Boa.pocket! é a versão “de bolso” da BOA: Bienal de Ópera Atual, patrocinada pela Funarte em 2016. Grande sucesso de público e crítica, a BOA apresentou óperas inéditas de compositores brasileiros, marcando a história recente da ópera no Brasil.



As óperas





Arrido Barnabé / Foto de Gal Oppido



Larilá, ópera infanto juvenil de Arrigo Barnabé, com libreto e encenação de Karen Acioly, conta a história da menina Larilá – moradora de uma comunidade- que vende mariolas nos sinais de trânsito. Seu maior desejo é poder se alimentar para além do pão nosso de cada dia, de livros, histórias e conhecimento.



Karen Acioly / Foto de Andrea Nestrea





A ópera, inspirada em fatos reais, conta com a participação especial das crianças Arthur Pollard e Manuela Percegoni, do coral infantil da Escola de Música da UFRJ.







Dadá é uma ópera sobre o ceticismo convulso. Tem música e libreto de Armando Lôbo e faz uma leitura completamente livre e especulativa da situação psicológica de Dadá, companheira do cangaceiro Corisco, e de Justina, sua afilhada fictícia. Uma recriação poética e inusitada que explora a ambiguidade das personagens, a partir de alguns episódios da vida madura de Dadá. A obra põe em choque visões de mundo distintas, sem apontar caminhos senão os do assombro.







Protocolares, ópera de Mario Ferraro sobre libreto de Guilherme Gontijo Flores, é um diálogo em tom humorístico e veloz com a linguagem carnavalesca encontrada na obra do escritor renascentista François Rabelais. Como numa novela de cavalaria que não obedece a regras de tempo e espaço, narra as três missões de um servidor público no Brasil, que decide cumprir ao pé da letra tudo que lhe é pedido, segundo os prazos dados, mesmo que contrarie qualquer lógica da razoabilidade. Aventura delirante, mistura ao universo carioca burocracia, violência e gargalhada satírica.





O elenco musical, sob a regência de Priscila Bomfim, reúne os renomados cantores Homero Velho, Andressa Inacio, Camila Marliere, Guilherme Moreira. e as crianças Manoela Percegoni e Arthur Pollard, acompanhados por uma orquestra formada por 6 músicos também de excelência.



Mário Ferraro / Foto André Pinnola





A proposta da Boa.pocket! é trazer o evento de volta aos palcos da cidade neste período de retomada cultural. “Queremos dar espaço a criações originais que tratem de temas atuais e se desvinculem da ópera tradicional, dialogando francamente com a contemporaneidade,” explica Ferraro.





Programação Boa.pocket!

Local: Sala Mario Tavares

Endereço: Av. Alm. Barroso, 14/16 – Centro, Rio de Janeiro

Horário: 17h

Duração: 25 min cada ópera, intervalos de 10 minutos

Entrada Franca

Criação e Direção Geral: Mario Ferraro

Direção Musical e Regência: Priscila Bonfim

“Larilá”: ópera de Arrigo Barnabé; libreto e direção cênica de Karen Acioly

“Dadá”: ópera, libreto e direção cênica de Armando Lôbo

“Protocolares”: ópera e direção cênica de Mário Ferraro; libreto de Guilherme Gontijo Flores

Elenco:

Andressa Inacio, mezzo-soprano

Camila Marliere, soprano

Guilherme Moreira, tenor

Homero Velho, barítono

Crianças: Manoela Percegoni e Arthur Pollard

Orquestra:

Acordeon e sintetizador: Antonio Guerra

Clarinete e clarone: Cesar Bonan

Violoncelo: Daniel Silva e Silva

Guitarra e baixo elétricos, violão: Fábio Adour

Bateria e percussão: Tiago Calderano

Trompete: Jessé Sadoc

Produção:

Direção de Produção: Mariana Chew

Assessoria de Imprensa: Cristiana Lobo

Fotografia: André Pinnola

Mídias Sociais: Gabi Siqueira

Designer Gráfico: Nilton Prado

Iluminação: Fernanda Mattos

Sonorização: Pro Audio