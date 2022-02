Representantes do movimento negro estiveram, na manhã de terça-feira (8), em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) para protestar contra a morte de Durval Teófilo Filho, que aconteceu na semana passada, em São Gonçalo. Os manifestantes cobram que o crime não fique impune.

Uma das manifestantes era Cláudia Vitalino, que é coordenadora da Frente Nacional Antirracista. Além deste, outros movimentos que defendem pessoas negras enviaram representantes ao local. Eles defendem a tese de que Durval foi morto por ser negro. Além disso, Cláudia traçou um paralelo entre o caso com a morte do imigrante congolês Moïse Kabagambe, no Rio de Janeiro.

“Estamos aqui, junto com o pessoal da Unegro, da central sindical. Quando estamos falando dessa execução, repetimos: um tiro pode até ser legítima defesa. três tiros em um homem desarmado é execução. Esse homem era um morador e trabalhador. Ele foi executado por ser um homem negro, assim como o Moïse, que foi executado enquanto cobrava seus direitos”, disse.

Para justificar a tese, Cláudia recorda a dinâmica do crime, no qual pelo menos três tiros foram disparados pelo sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra contra Durval. A manifestante questiona por que o atirador não disparou para o alto ou tentou render a vítima, já que afirmou, em depoimento, ter confundido o vizinho com um assaltante.

“Nós do movimento negro estamos aqui primeiro para pedir justiça, porque, na verdade, ele podia ser um militar, mas não tinha direito de executar. Ele não deu um tiro para ameaçar ou pediu que o Durval se rendesse. Ele saiu executando. Nós estamos muito nervosos e com medo dessa normalização da execução de negras e negros neste país”, prosseguiu.

Por fim, a manifestante fez uma análise relacionada aos crimes contra a população negra em todo o Brasil. Além das mortes de Durval e Moïse, nos Estados Unidos houve um caso de repercussão mundial, que foi o assassinato do segurança George Floyd, por um policial, no estado da Carolina do Norte. O caso fez popularizar o termo “black lives matter” (vidas negras importam).

“O negro morre aqui, nos Estados Unidos e em toda a parte. Essa normalização da execução de corpos negros está acontecendo em nosso país. Isso é perigoso, muito perigoso, porque, daqui a pouco, o Brasil, que ainda tenta se livrar da imagem de desigualdade racial, escancara cada vez mais o racismo, que é estrutural na nossa sociedade”, concluiu.

Habeas corpus e batalha judicial

Após a Justiça confirmar a manutenção da prisão do sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que foi convertida de em flagrante para preventiva, na última sexta-feira (4), representantes de Durval Teófilo Filho, que teria sido morto pelo militar, iniciarão uma disputa judicial para manter o suspeito preso. Os advogados da família da vítima irão atuar a fim de impedir que a Justiça conceda habeas corpus ao acusado.

Dessa forma, os advogados da família de Durval se preparam para conseguir impedir que o pedido seja aceito pela Justiça e Aurélio seja posto em liberdade. Até o começo da tarde de segunda-feira (7), em consulta ao processo no sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) constava apenas a juntada de uma petição, sem quaisquer manifestações do Juízo da 5ª Vara Criminal de São Gonçalo a respeito dela, o que deve acontecer nos próximos dias.

Vítor d’Avila