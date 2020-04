Mortes por coronavírus no Rio já representam 15% dos óbitos no país

O Estado do Rio de Janeiro segue sendo afetado pelo novo coronavírus, concentrando quase 15% das mortes e mais de 13% dos casos confirmados da doença no País. São 3.440 diagnósticos e 224 mortes dos 25.262 casos e 1.532 óbitos do Brasil. Os dados atualizados da pandemia foram divulgados ontem, pelo do Ministério da Saúde.

Há ainda 121 óbitos em investigação no Rio e juntas, quatro cidades da Região Metropolitana já registram 22 óbitos pelo coronavírus. Em Niterói, são 167 casos confirmados e dez óbitos; em São Gonçalo, 99 casos e cinco óbitos; e em Itaboraí, apesar do número baixo de casos confirmados pela Prefeitura (29), há quatro óbitos e Maricá com 24 casos confirmado, possui três óbitos.

Em Niterói, durante a live de atualização dos números sobre o coronavírus, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) falou sobre os dez óbitos na cidade. Ele atualizou os números que ainda não foram repassados para o estado e são 167 casos de Covid-19 em Niterói, 63 em isolamento domiciliar, 33 hospitalizados dos quais 12 em UTIs, 10 óbitos e 71 recuperados.

Sobre o perfil territorial dos 167 casos confirmados o prefeito disse que são 68 no bairro de Icaraí, 13 no bairro Santa Rosa, 11 no Fonseca, 10 no Barreto, 10 na Engenhoca, sete no Centro, cinco em São Francisco, cinco em Camboinhas. Já sobre o perfil territorial dos óbitos ele disse que são seis moradores do bairro Icaraí, dois do bairro Fonseca, um do bairro Camboinhas e um morador de São Lourenço.

“A situação só não está mais grave e dramática graças ao isolamento social. Praticamente nós temos um caso confirmados em todos os bairros de Niterói e o pior é que o respirador, que era muito fácil de se conseguir a uns três meses atrás, hoje é muito mais difícil conseguir e 10% do total de infectados vai precisar deste equipamento na hora da internação hospitalar que é em média de 14 dias de UTI”, afirmou.