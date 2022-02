Mortes pela chuva em Petrópolis chegam a 120

O número de mortes pela chuva em Petrópolis chegou a 120, segundo a Defesa Civil estadual. Na última terça-feira (15), forte temporal caiu sobre a cidade da região serrana fluminense, provocando deslizamentos e enchentes em vários pontos.

Na quinta-feira (18) outro temporal atingiu a cidade, provocando novas enchentes. Ruas do centro histórico precisaram ser interditadas devido a alagamentos. Sirenes tocaram em alguns locais e pessoas tiveram que sair de suas casas em locais como a Quitandinha. Na comunidade 24 de Maio, novo deslizamento foi registrado.

De acordo com a Defesa Civil municipal de Petrópolis, núcleos de chuva de fraca a moderada se deslocam nessa sexta-feira (18) em direção à cidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve sobrevoar o município na manhã dessa sexta-feira (18). Em seguida, deve participar de reunião de trabalho com autoridades locais para definir medidas emergenciais.

A Defesa Civil atuou em 141 ocorrências até a noite de quinta-feira (17), o número total é de 511. Entre as localidades em que os agentes atuaram, estão as regiões da 24 de Maio, Morro da Oficina, Caxambu, Moinho Preto, Rua Uruguai, Washington Luis, Coronel Veiga, Vila Militar, Vila Felipe, Avenida Portugal, Rua Teresa, Sargento Boening, Castelânea, Pedro Ivo, Rua Itália, Rua Santos Dumont. “Nossas equipes estão totalmente empenhadas no atendimento às ocorrências, dando prioridade máxima para garantir que a cidade volte à normalidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, que percorreu a cidade hoje para acompanhar os trabalhos das equipes.





No momento, 849 pessoas estão acolhidas em 19 pontos de apoio abertos em escolas da rede pública de educação. Nessas estruturas, a população recebe todo o suporte das equipes de Assistência Social, além do acompanhamento de profissionais de Saúde, Educação, Agentes Comunitários, além da Defesa Civil.

Fotos: Tânia Rego