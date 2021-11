Mortes no Salgueiro: PMs do BOPE são aguardados para depor

Policiais militares lotados no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) são aguardados para prestar depoimento à Polícia Civil, nesta segunda-feira (29). O procedimento faz parte do inquérito que apura as mortes ocorridas durante operação policial entre os dias 20 e 21 de novembro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Fontes ligadas à investigação apontam que pelo menos oito agentes devem prestar declarações à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Eles são suspeitos de terem participado da ação que resultou na morte de oito suspeitos, cujos corpos foram encontrados em uma área de mangue na Comunidade da Palmeira.