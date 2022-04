Mortes de Covid no Brasil chegam a 662,6 mil

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (24), os novos números da covid no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 3,8 mil casos e 36 novos óbitos. Com esses dados o acumulado de número de óbitos chegou a 662,6 mil, confirmados está em 30,6 milhões e recuperados atingiu a marca de 29,3 milhões.

O estado do Rio de Janeiro está em quinto lugar no ranking nacional com 2.1 milhões de casos e 73.200 óbitos desde o início da pandemia. O ranking ainda é liderado pelo estado São Paulo, com 5,3 milhões de casos e 168 mil óbitos, em segundo lugar aparece Minas Gerais com 3,3 milhões de casos e em terceiro o Paraná com 2,4 milhões de casos.