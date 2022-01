Morte em ponto de ônibus intriga moradores de Itaboraí

Um corpo encontrado em um ponto de ônibus, na Rodovia BR-493 (Manilha-Magé), na altura de Itambi, em Itaboraí, deixou moradores da localidade intrigados na manhã de ontem. Ainda não se sabe a identidade da vítima nem a causa da morte.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), a especializada foi acionada pouco antes das 9h. Momentos antes, moradores da região encontraram o corpo e chamaram a Polícia Militar.

Os PMs foram ao local e confirmaram a informação. Logo em seguida, os militares acionaram a equipe de perícia da DHNSG. Os policiais civis não conseguiram confirmar a identidade da vítima, mas dados preliminares apontam que o corpo estava com ferimentos na cabeça.

Ainda de acordo com a perícia, a vítima é um homem negro, aparenta ter 55 anos e estava vestida com uma camisa listrada em branco e azul e uma calça da cor preta. Havia marcas de sangue no local do crime.

Após a perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, no bairro Tribobó. O cadáver passará por exame de necropsia a fim de esclarecer a causa da morte e também aguarda possíveis familiares fazerem o reconhecimento. A DHNSG está investigando o caso.