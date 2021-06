Morte do ator Paulo Gustavo completa um mês

Nessa sexta feira (4) completa um mês da morte do ator e comediante Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos após lutar contra a Covid-19. Amigos e parentes lamentaram a perda e fizeram homenagens ao artista niteroiense.

Nas redes sociais o marido do ator, o dermatologista Thales Bretas, postou uma singela homenagem. “Que saudade do seu beijinho… 1 mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você! Te amo pra sempre”, diz a publicação.

A mãe do ator, dona Dea Lúcia, não fez nenhuma postagem mas compartilhou algumas homenagens de fãs e amigos em sua rede social.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março na UTI do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com Covid-19 e faleceu no dia 4 de maio, às 21h12min por complicações da doença. Ele tinha 42 anos e estava internado em estado grave, passou por diversos procedimentos mas não resistiu à gravidade da contaminação.