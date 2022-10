Susana Naspolini. Renata Vasconcellos chora no encerramento do JN

A jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, não resistiu à forte emoção e chorou no término da edição dessa terça-feira (25) do Jornal Nacional que apresentou uma reportagem especial sobre a repórter Susana Naspolini, que morreu ontem, aos 49 anos, de câncer.

Veja:

A repórter era uma das mais populares da TV Globo no Rio, onde deixou sua marca por anos no quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1.

Era muito querida pelos colegas, não só da Globo mas de todo o meio jornalístico.

Susana Naspolini se envolvia com os entrevistados e com as pautas. Para mostrar uma ciclovia esburacada, por exemplo, andava de bicicleta – ou até de velocípede – pelo local. Tomava café e comia bolo com os moradores. Vestia sua bota para entrar em um córrego que precisava de dragagem. Dirigia carro por uma via cheia de lama. Subia em árvore, entrava no matagal. Tudo para mostrar a realidade do povo fluminense – que sempre a acolhia com carinho e alegria.

Com tantas histórias profissionais e pessoais de luta e superação, Naspolini lançou em junho de 2019 o livro “Eu Escolho Ser Feliz”, uma autobiografia que enfatiza sua luta contra o câncer e o otimismo que dizia ser seu motor de superação para seguir em frente.