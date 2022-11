Morte de entregador em Niterói completa um ano, ainda sem solução

Hoje (23), faz um ano que o entregador e DJ Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, morreu baleado durante uma operação policial na Comunidade do Palácio, no Ingá, Zona Sul de Niterói. Passado todo esse tempo, a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) ainda não apurou responsabilidades sobre o crime.

Familiares, à época do crime, acusaram policiais militares de terem atirado contra a vítima. A reportagem conversou com o professor Doriam Borges, membro do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da UERJ e pediu que o especialista fizesse uma análise sobre possíveis causas para a falta de celeridade na apuração. Ele apontou diversos fatores.

“Primeiro, é importante entender que as operações policiais em territórios de favela se relacionam com políticas de extermínio apoiadas na tolerância social e institucional diante do uso desproporcional da força pelos agentes de segurança do Estado”, iniciou o professor.

Em seguida, Borges disse acreditar que, pelo fato de Elias ser preto e morador de favela, apurar sua morte não seria considerada uma prioridade diante da estrutura de desigualdade racial da sociedade brasileira.

“Segundo, vivemos em uma sociedade extremamente desigual social e racialmente, inclusive no que diz respeito a proteção e cuidado por parte das instituições de segurança pública e justiça criminal. Assim, uma vítima negra e pobre não é considerada como prioridade”, explicou.

Corporativismo e deficiência técnica

Na sequência, o professor comentou que a investigação de possíveis crimes cometidos por policiais pode ser mais lenta por conta de uma ação de “proteção mútua” entre as instituições. Nesse caso em específico, os suspeitos são da Polícia Militar enquanto a investigação fica a cargo da Polícia Civil

“Terceiro, há um certo corporativismo e proteção mútua entre as instituições policiais, o que torna a investigação de homicídios cometidos por policiais mais lenta”, citou o professor.

Por fim, Doriam Borges destacou que a Polícia Civil não possui o aparato técnico necessário para atender à demanda de crimes a serem investigados. Dessa forma, casos que tenham tipo menor repercussão midiática acabam recebendo menos prioridade.

“Quarto, há realmente uma falta de equipe técnica suficiente para atender todos os homicídios cometidos no estado, inclusive em Niterói. Com isso, os homicídios cometidos por policiais que não tem grande visibilidade midiática entram para o final da fila das investigações”, concluiu.

Policiais estão afastados

A PM informou que de acordo com o comando da unidade em que os policiais estão lotados, um Inquérito Policial Militar (IPM) relativo ao caso está em andamento. Os policiais militares envolvidos na ação continuam afastados do serviço nas ruas.

A Delegacia de Homicídios foi procurada e questionada sobre o andamento da investigação, mas não respondeu.

O crime

Elias foi morto ao ser baleado num dos acessos ao Morro do Palácio, durante um tiroteio. PMs afirmaram que haviam sido atacados por criminosos, na ocasião. Familiares do entregador e testemunhas afirmam que o rapaz estava indo trabalhar quando foi baleado. De acordo com informações da Polícia Civil, Elias não tinha passagem pela polícia. O rapaz era conhecido na região como DJ FL. Ele deixou uma filha de um ano e quatro meses.

Segundo fontes ligadas à investigação, ouvidas pela reportagem de A TRIBUNA, dois policiais, suspeitos de terem participado da ação, já foram identificados. No entanto, em dezembro de 2021, eles estariam atuando normalmente na corporação, mas em serviços internos no batalhão.