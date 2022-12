Morte de bebê: motorista pode pegar até 8 anos de prisão

Lucas Azeredo de Araújo, motorista acusado de causar o acidente que matou o bebê Davi Pelegrino, de 45 dias de vida, no último sábado (24), em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, poderá pegar até oito anos de prisão, caso seja condenado pelo crime. Hoje (27), a Polícia Civil ouviu o depoimento de Vinícius Pelegrino, pai da vítima.

A reportagem conversou com o advogado Matheus Falivene, doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O especialista citou as razões que podem ter feito com que a Polícia Civil capitulasse o crime como homicídio culposo na direção de veículo automotor e não como homicídio com dolo eventual.

Advogado Matheus Falivene analisou o caso – Foto: Arquivo pessoal

De acordo com o especialista, a atual legislação brasileira não prevê que apenas o consumo de bebida alcoólica sirva como base para que seja caracterizado o dolo eventual. Entretanto, isto pode fazer com que a pena para o homicídio culposo na direção de veículo automotor seja agravada e atinja entre cinco e oito anos de reclusão, tão alta quanto nos casos de dolo eventual.

“Existe uma distinção muito tênue entre o dolo eventual e a culpa. No dolo eventual o indivíduo assume o risco. Na culpa, não. Ele causa o resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Provavelmente, nesse caso, o delegado entendeu dessa maneira, que não teria elementos aparentes para o dolo eventual. O fato de ele estar alcoolizado pode servir para aumentar a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor”, explicou.

Dessa forma, a capitulação como culposo fez com que o suspeito não fosse preso em flagrante ou tivesse a prisão preventiva decretada pela Justiça. Entretanto, o advogado pontuou que não há impeditivos para que Lucas seja preso em caso de uma eventual condenação.

“Nesse caso específico, como houve a capitulação legal como homicídio culposo na direção de veículo automotor e não doloso ou com dolo eventual, o que acontece é que não seria possível a prisão preventiva desse indivíduo. Não seria possível que a Justiça decretasse a prisão preventiva dele. Em razão disso, ele irá responder ao processos em liberdade. Se, ao final, ele for condenado, aí sim ele pode ser eventualmente preso”, prosseguiu.

Davi Pelegrino tinha 1 mês de vida – Foto: Reprodução/Internet

Indiciamento anterior

De acordo com informações da Polícia Civil, Lucas já teria sido indiciado, neste ano, por conta de um acidente automobilístico no Largo da Batalha, em Niterói, no qual um motociclista acabou morrendo. Segundo Falivene, é possível que, como houve apenas o indiciamento, e não uma eventual condenação, Lucas ainda tinha a habilitação válida.

“Se ele tivesse sido condenado, a regra é suspender tanto no administrativo, quanto no criminal. Havendo um crime de trânsito, a regra é que a carteira seja suspensa sendo num eventual acordo com o MP, condenação ou pelo próprio Detran”, completou.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, apesar do indiciamento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ainda não teria oferecido denúncia à Justiça pelo primeiro acidente. Procurado e questionado sobre o caso, o MPRJ não respondeu, até o momento.

Depoimento

Vinícius Pelegrino, pai do menino Davi, prestou depoimento, na manhã de hoje, à Polícia Civil. Ele compareceu à 81ª DP (Itaipu), onde foi ouvido pelo delegado titular, Lauro Rangel.

Além do depoimento, o delegado informou que a equipe de investigação já está em posse das imagens de câmeras de segurança de um shopping, que gravaram o acidente. Entretanto, ainda de acordo com Rangel, até o momento não há maiores detalhes a acrescentar além daqueles já divulgados.

Vinícius Pelegrino prestou depoimento hoje – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Lucas Azeredo. O espaço permanece aberto, caso haja o interesse em se manifestar.