Morte de bebê em acidente completa um mês, sem punição ao responsável

Apesar de tudo, Vinícius Pelegrino, pai de Davi, demonstra confiança na Justiça

Há um mês, boa parte dos niteroienses estava preparando a ceia de Natal. Entre eles estavam o casal Vinícius e Yasmin Pelegrino e o filho deles, o pequeno Davi, que tinha apenas 45 dias de vida. Entretanto, já durante a noite, um motorista, que estaria alcoolizado, cruzou o caminho deles e mudou a história da família.

Vinícius Pelegrino demonstrou confiança na Justiça

O carro onde estavam o casal e a criança foi atingido em cheio por trás, na Estada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Davi chegou a ser socorrido, mas morreu. Lucas Azeredo de Araújo, motorista do outro veículo, teria admitido a policiais ter consumido sete canecas de chope, mas, mesmo assim, responde em liberdade.

“A gente já tem bastante coisa no processo. Foram nove pessoas que prestaram depoimento. Pessoas que de alguma forma participaram do evento, pararam para ajudar, se colocaram à disposição para depor. Foram feitos os laudos dos carros, da cadeirinha também. A gente está aguardando o resultado da perícia em relação á velocidade que ele estava, mas no vídeo dava para ver que ele estava bem acima”, disse Vinícius, pai de Davi.

Vinícius se mostrou confiante em conseguir provar a responsabilidade do suspeito. De acordo com ele, os depoimentos prestados apontam para a confirmação da versão apontada pela família.

“Está andando até bem depressa para um inquérito policial. Está fazendo um mês e há bastante informação. Pelo que consegui ver, está bem contundente, bem coeso para a condenação. Não sou advogado nem juiz, mas os depoimentos estão convergindo para o mesmo lado. Que ele tentou se evadir do local, foi detido por populares, estava com cheiro de álcool forte”, prosseguiu.

O pai do bebê recordou que o suspeito já responde judicialmente por uma morte provocada pro acidente de trânsito, também na cidade de Niterói. Vinícius pontua que uma eventual condenação do acusado não irá trazer a vida de seu filho de volta, mas vai fazer com que novas vidas não se percam da mesma maneira.

“Nesse caso a gente teve um dolo eventual, consumado no ato. Ele já tinha matado o Davi. O que a gente ficou mais sem entende foi ele ter sido liberado. Se não prende em flagrante, depois só se o juiz bater o martelo. A PM fez o trabalho dela de forma correta. A questão para mim não é nem ele pagar pelo que fez, não vai trazer meu filho de volta. Ele estar preso será menos uma pessoa para fazer isso na rua”, explicou.

Carro da família Pelegrino ficou destruído após o acidente

Além da ânsia por justiça, resta à família Pelegrino conviver com a dor de uma perda precoce. Vinícius explicou que ele e a esposa preferiram se mudar de casa por conta das lembranças. O pai de Davi afirmou que tanto ele quanto Yasmin têm se agarrado ao trabalho é à fé para seguir em frente.

“Fechou um ciclo na nossa vida. Agora temos que abrir outro. A gente se mudou porque não fazia mais sentido continuar onde a gente estava. É uma montanha russa. Tem horas que estamos bem, tem horas que estamos mal. São coisas que remetem á situação. A gente está bem focado no nosso trabalho para poder tentar diluir isso. Acreditamos que Deus tem propósito em tudo que ele faz”, completou.

Investigação

A Polícia Civil foi procurada e questionada nobre o andamento do inquérito. Em no0ta, a corporação afirmou que as investigações estão em andamento na 81ª DP (Itaipu), que aguarda o resultado dos laudos periciais. Agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.

Na noite de 24 de dezembro de 2022, Vinícius dirigia seu carro, modelo Volkswagen Fox, pela Estrada Francisco da Cruz Nunes após sair do estacionamento de um shopping. A colisão teria sido causada por Lucas Azeredo de Araújo, de 24 anos, que dirigia outro automóvel, da marca Ford, e colidiu com a traseira do veículo que transportava a família. Além de Davi, Yasmin também ficou ferida durante o acidente. Ela teve um corte na cabeça e precisou receber cerca de 20 pontos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Lucas.