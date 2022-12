Morte de bebê: acusado vai responder em liberdade

O homem acusado de causar o acidente que matou um bebê de um mês de idade, no último sábado (24), na Região Oceânica de Niterói, vai responder em liberdade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, no começo da tarde de hoje (26).

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). O condutor do automóvel foi ouvido e realizou exame de alcoolemia. De acordo com a distrital, o resultado constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém sem perda de capacidades psicomotoras.

A Polícia Civil afirmou que, de acordo com a legislação vigente, o autor vai responder em liberdade por homicídio culposo na condução de veículo automotor e por lesão corporal culposa. Os agentes vão ouvir os pais da criança e realizam outras diligências para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento a fim de determinar a responsabilidade criminal do condutor.

Já a Polícia Militar confirmou que, no sábado, policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram verificar ocorrência na Estrada Francisco da Cruz, no bairro Itaipu, no município de Niterói. No local, a equipe policial foi informada que houve um acidente de trânsito envolvendo dois carros e as vítimas (uma mulher e um bebê que estavam em um dos carros) já haviam sido socorridas para unidades de saúde da região. Os condutores dos veículos foram encaminhados para a 81ª DP.

O corpo do menino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, localizado no bairro do Barreto. Familiares estiveram no local para fazer o reconhecimento. O sepultamento acontecerá, na tarde de hoje, no Cemitério Municipal de São Gonçalo.