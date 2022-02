Morte de Arnaldo Jabor abala a cultura brasileira

O cineasta, jornalista, polemista conhecido de todos, Arnaldo Jabor, morreu na madrugada desta terça-feira (15), aos 81 anos. Desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em dezembro do ano passado, ele ficou internado no Hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo. A TRIBUNA relembra os mais de 50 anos de carreira do célebre dramaturgo.

Jabor também ficou popular por abordar na TV, jornal e rádio os mais variados temas (cinema, artes, sexualidade, política nacional e internacional, economia, amor, filosofia, preconceito). Suas intervenções apimentadas na televisão e em suas colunas lhe renderam admiradores e muitos críticos e o consagraram como um dos melhores comentaristas.

Carioca, Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1940. Comunicador nato, ele foi jornalista, roteirista, cineasta, diretor de cinema e TV, dramaturgo, crítico, produtor cinematográfico e escritor brasileiro.

Arnaldo em 1972

Participou da segunda fase do movimento Cinema Novo que procurava mostrar a realidade do Brasil, mergulhando em temas como a desigualdade social e classicismo. O primeiro longa de Jabor foi o documentário ‘Opinião Pública’, de 1967, cujo objetivo era examinar a classe média carioca. Para quem deseja assistir, está disponível na plataforma de streaming Vivo Play.

Em 1973, o filme ‘Toda Nudez Será Castigada’ estourou como um grande sucesso de bilheteria. Adaptado de uma peça homônima de Nelson Rodrigues, conta com críticas a moral burguesa e os seus costumes.

Outro grande marco da carreira do cineasta foi ‘Eu Sei que Vou Te Amar’ (1986), que dirigiu, e aborda a história de um casal que decide fazer um jogo da verdade sobre a história da vida deles, um para o outro, como uma sessão de psicanálise filmada. O filme chegou a ser indicado para o Festival de Cannes para o prêmio ‘Palma de Ouro de Melhor Filme’ e Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz para o filme.

Pôster do filme ‘Eu Sei Que Vou te Amar’

No início da década de 1990, o governo Collor deu fim ao fomento estatal para a produção cinematográfica nacional. Assim, Jabor encontrou na imprensa um novo rumo. Ele foi colunista no jornal ‘O Globo’ em 1995 e depois foi para a Rede Globo, onde atuou como colunista em diferentes telejornais da casa, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Fantástico e também na Rádio CBN, levando para TV e rádio o estilo irônico com que comentava os fatos da atualidade brasileira.

Como escritor, os dois últimos livros ‘Amor É prosa, Sexo É poesia’ (2004) e ‘Pornopolítica’ (2006) se tornaram best-sellers instantâneos.