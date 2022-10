Mortandade de peixes volta a preocupar na Lagoa de Piratininga

Moradores e ambientalistas alertam para necessidade de oxigenação da água

Por Saulo Andrade

Desolação. Assim pode ser definido o cenário que vinha sendo flagrado, há cerca de uma semana, na região da Ponte do Tibau, na Lagoa de Piratinga, Região Oceânica de Niterói. Uma significativa mortandade de peixes – que não é um problema novo – chamou a atenção e vem incomodando moradores, pescadores e ativistas ambientais da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Niterói explica que, no processo de assoreamento de décadas da Lagoa, a camada de lodo chega, em alguns pontos, a 1,40 metro, contribuindo para a situação. Equipes da Clin (Companhia de Limpeza de Niterói) estão trabalhando no local: até a última quinta (20), foram retirados cerca de 1.210 quilos de peixes.

Limpando a área desde terça (18), o funcionário da Clin, Cleiton Douglas, reforçou que o problema da mortandade de peixes não é de hoje.

“Não é a primeiro ano que faço esse tipo de serviço”, frisou.

Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) também estiveram por lá, para analisar a situação, e constataram que, dentre outros fatores, a mortandade de peixes ocorre por conta de uma onda de calor que aumentou a temperatura da água, reduzindo a concentração do oxigênio dissolvido.

Moradora próxima à Lagoa de Piratininga, a vendedora Bianca Fonseca disse que, em relação à mortandade, o problema se refere, realmente, à falta de oxigenação. Ela acrescenta esse fator à poluição, por conta do fechamento do acesso do mar à lagoa, e alerta: os moradores devem despertar suas consciências para a questão ambiental.

“É comum jogarem muito lixo e entulho de obra na lagoa. Quem vai pescar, acaba tendo o seu material danificado. É muito importante que os moradores a preservem, que tenham o devido cuidado. O nosso lixo deve ser guardado e separado, para termos uma vida saudável preservada”, disse Fonseca, destacando, ainda, que há um serviço de reciclagem semanal – toda quinta-feira -, de recolhimento, por parte da administração municipal.

Biólogo cobra ações

O biólogo e ambientalista Mário Moscatelli avalia que as “históricas mortandades de peixes” são fruto de uma falta de gestão efetiva daquele ecossistema. Para ele, o caso da Lagoa de Piratininga se deve ao fato dela ser “extremamente assoreada”.

“A bacia hidrográfica da Lagoa apresenta os típicos problemas advindos do crescimento urbano, a qualquer preço, sem a devida infraestrutura. São consequência da falta de

gestão, que marca, historicamente, nossas lagoas urbanas. Há jeito de resolver, mas, acima de tudo, precisa-se que exista pressão da sociedade para que a tal da vontade política se materialize”, reivindicou Moscatelli.

Para o produtor rural e organizador do SOS Lagoa, Gustavo Sardenberg, a mortandade de peixes ocorridas no local ocorriam, antes, “por questões hídricas”, como a seca. Mas ele alerta que, nos últimos anos, ela vem ocorrendo por causa da colaboração dos corpos hídricos, no interior da lagoa.

“Joga-se uma grande carga de esgoto; além do assoreamento, que foi se dando ao longo do tempo. Tudo fica mais prejudicado porque o túnel do Tibau continua fechado, por conta de um desmoronamento, em 2019. Ele seria responsável pela renovação de água que traz oxigenação para dentro da lagoa, mantendo-a viva. Nesse sentido, é importante a troca de água entre o túnel, o Canal de Camboatá e de Itaipu”, apontou.

Por meio de nota, a Prefeitura de Niterói esclareceu que está implantando técnicas alternativas para reduzir a camada de lodo na Lagoa de Piratininga. Os estudos têm participação da Universidade Federal Fluminense e são realizados por empresas especializadas no setor.

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a concessionária Águas de Niterói, intensificou a fiscalização das casas que não estão ligadas à rede de esgotamento sanitário, contribuindo para a diminuição do lançamento de efluentes sem tratamento nas lagoas. Mais de 2 mil imóveis da Região Oceânica já tiveram sua ligação na rede de esgoto vistoriada pela Prefeitura este ano”.

A assessoria destaca ainda que, além disso, 600 casas do Bairro do Jacaré serão contempladas com o nicho social do Ligado na Rede. Executado pela Prefeitura, por meio da SMARHS, em parceria com a Concessionária Águas de Niterói, o programa tem a meta de fazer a ligação de “100 imóveis, até o fim deste ano”.

“Residências ocupadas por famílias beneficiárias do Cadastro Único e que vivem em áreas que têm influência no sistema lagunar de Niterói passarão a ter conexão à rede de esgoto. Segundo a Secretaria, o rio Jacaré é responsável por uma grande parcela de despejo de esgoto na lagoa. A ação do eixo social vai cadastrar todos os moradores do Jacaré. Com essa ação, a previsão é que 8 milhões de litros deixem de ser despejados, irregularmente, por mês, na lagoa”.

A administração ressalta, também, que a implantação do Parque Orla de Piratininga, que está com obras em andamento, é uma “grande contribuição” para a recuperação da Lagoa de Piratininga e “uma área de mais de 150 mil metros quadrados será reflorestada”.

“O plantio vai recuperar o ecossistema da região. É a principal obra deste tipo no país, inclusive premiada no exterior”, esclarece a nota.

Assoreamento: saiba o que é

O processo de assoreamento se dá através do acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila e detritos, na calha de um rio, na sua foz, em uma baía ou um lago, por exemplo. Ele é consequência direta de enchentes pluviais frequentes, devido ao mau uso do solo e da degradação da bacia hidrográfica, causada por desmatamentos, monoculturas, garimpos predatórios e ou construções.