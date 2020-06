Mortandade de peixes na Lagoa de Piratininga

Desde o início dessa semana a Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, está com um cenário triste. Uma mortandade de peixes tem chamado atenção de moradores e especialistas comentam o fenômeno, que é considerado comum no período de mudança de tempo. Além da interferência do clima, onde o vento é o protagonista do problema, a obstrução do túnel do Tibau, que liga a Praia de Piratininga e a lagoa, também pode ter contribuído para as centenas de animais mortos.

O Gestor do Sistema Lagunar da Prefeitura de Niterói, Luciano Paez, explicou que na semana passada o elevado aumento da temperatura do ar provocou elevação térmica nas águas da laguna. “Isso provoca redução do oxigênio dissolvido no corpo hídrico, gerando assim a mortandade. Infelizmente é um fenômeno recorrente. O nosso edital de desobstrução do túnel do Tibau sairá para a rua assim que o isolamento reduzir. Esta ligação entre mar e laguna é importante para a manutenção da qualidade da água em Piratininga. A coluna de água da laguna é bem pequena. Em média, variando de 20 centímetros a 1,5 metros. Então qualquer variação climática, virada de tempo e ondas de calor, podem desequilibrar este ecossistema”, contou.









O ambientalista Alex Figueiredo desconfia que o fenômeno foi provocado pelo aumento dos ventos. “Revolveu o fundo, subiu matéria orgânica, excesso de reprodução de fitoplâncton e redução de oxigênio”, resumiu. Mas Luciano confirmou que a mortandade foi em pontos específicos e com baixo número. “Só retiramos os que ficaram nas margens próximo do entorno. Eu faço vistorias todas as semanas. Estamos monitorando esta mortandade. Por conta de uma massa de alta pressão atmosférica estacionada esta semana, não teremos variação atmosférica, consequentemente este episódio não se repetirá”, completou.

