Morro do Macaco, em Jurujuba, é devastado pelas chamas

Na noite de quarta-feira (8) um incêndio de grandes proporções no Morro do Macaco, em Jurujuba, chamou atenção de ambientalistas e agentes ambientais do poder público. Nas últimas semanas os incêndios estão mais frequentes, justamente nessa área entre São Francisco, Charitas e Jurujuba. O tempo seco e a falta de chuva favorecem as chamas que se alastram mais facilmente, e isso pode ser reflexo de soltura de balão (típica nesta época do ano) e também por queimada de lixo doméstico irregular. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) vai pedir nos próximos dias uma vistoria no local para determinar as causas do fogo. entender o ocorrido.

O incêndio pode ser visto da Praia de Icaraí e assustou os niteroienses. O local da queimada é cortado pela Estrada do Forte São Luís, o que pode ter ajudado no controle natural das chamas, mas os bombeiros estiveram no local durante a madrugada. Questionados sobre a ação dos militares não se manifestaram sobre o assunto até o fechamento dessa edição. Durante a manhã de ontem dois pequenos focos ainda podiam ser vistos de Icaraí e também da Boa Viagem.

“Possivelmente foi balão que caiu na mata ou queima de lixo doméstico. Queimou uma boa parte da vegetação e vou pedir uma vistoria para saber melhor o que aconteceu e os danos. A volta da moda dos balões está sendo terrível para nossas florestas. Estamos em um momento de estiagem grave e praticamente não chove de 30 a 45 dias e estamos tendo incêndio em vários pontos de Niterói”, contou o geógrafo Alex Figueiredo, diretor do Parque Municipal de Niterói (Parnit).

Na semana passada um incêndio no Morro do Morcego, também em Jurujuba, movimentou o bairro e teve focos em outros locais, inclusive no próprio Parnit e também perto da Trilha do Santo Inácio.

“Em cima do Morro do Preventório tivemos focos enormes decorrentes de queima de lixo principalmente. Hoje temos esse inimigo que são os balões e o mau uso e a falta de consciência em relação ao resíduo. O lixo deve ser destinado certo e não queimado a beira de um capinzal como acontece de forma muito corriqueira em várias comunidades. Pois perde o controle muito fácil”, frisou Alex.

Para Sérgio Ricardo, gestor e planejador ambiental, é preciso ainda mais cuidado para proteger o meio ambiente.

“Essas matas remanescentes guardam ainda uma biodiversidade e tem uma grande importante e evitam as ilhas de calor. Precisam ser preservadas pois está havendo uma redução da Mata Atlântica e precisamos cuidar”, frisou o também membro e fundador do Movimento Baía Viva.

DENÚNCIAS

Denúncias em relação a balão ou qualquer crime ambiental podem ser feitas pelo Canal da Linha Verde, pelos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), sendo que o anonimato é garantido ao denunciante. Soltar balão é crime previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). E não só a soltura mas a fabricação, a venda e o transporte de balões também são considerados crimes.