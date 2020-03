Morro do Estado recebe higienização contra Coronavírus

Começou nessa quinta-feira (26) a sanitização do Morro do Estado, no Centro de Niterói. Icaraí e a comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, Zona Norte, já receberam os agentes sanitários com a higienização nos moldes da China.

Esta é a segunda ação de sanitização em comunidade no país. O prefeito Rodrigo Neves anunciou que nos próximos dias o Morro do Preventório também vai receber os agentes sanitários.

O presidente da Associação do Moradores do Morro do Estado, Ricardo Santos, explicou a importância dessa limpeza da comunidade. “É muito importante para nossa comunidade. Essa doença é perigosa e o prefeito está de parabéns por essa iniciativa. Nós precisamos muito disso e também estamos precisando de álcool em gel, sabonete, produtos de higiene. Temos cerca de 16 mil pessoas na comunidade que precisam de atenção”, comentou.

A substância age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém a superfície desinfetada por até seis meses, dependendo da circulação de pessoas.