Morro do Estado amanhece ao som de tiros

A manhã desta quarta-feira (1º) começou ao som de tiros na comunidade do Morro do Estado, Região Central de Niterói. Nas últimas semanas, a região vem sendo cercada pela Polícia Militar devido à ameaça de confronto entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas.

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, os primeiros relatos de confrontos foram enviados às 8h53. O comando do 12º BPM (Niterói), que já tinha intensificado o patrulhamento na comunidade e seus acessos, mobilizou suas equipes ao Morro do Estado. O barulho dos disparos assustou quem passava pelo Centro da cidade.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante do 12º BPM, os criminosos entraram em confronto entre si. Não houve registro de troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Além disso, ainda segundo o comandante, não houve fechamento do comércio na região. O policiamento continua reforçado na localidade.

No último final de semana, a PM frisou que continuará reforçando o policiamento nas comunidades do Morro do Estado, Morro do Palácio e seus entornos, que passam por disputas entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Esta última teria retomado o controle do tráfico de drogas no Morro do Estado, que havia sido perdido há cerca de um ano.