Morre Zeca Borges, criador do Disque Denúncia, aos 77 anos

O criador do Disque Denúncia, Zeca Borges, morreu de infarto aos 77 anos. Ele estava em casa, foi levado as pressas para o Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, mas não resistiu.

Ele criou o Disque Denúncia em 1995 por ele e desde então recebeu mais de 3 milhões de denúncias através de ligações e mensagens. Zeca deixa a esposa, uma filha e um filho.

Ainda não há informações sobre o horário do funeral.

José Antonio Borges Fortes, Zeca Borges, era engenheiro civil formado pela UFRJ, com experiência de quase três décadas no mercado financeiro, idealizou um serviço de atendimento telefônico que disponibilizasse ao cidadão um meio para canalizar sua indignação, levando-o a colaborar coma polícia. Zeca dizia que “qualquer cidadão pode ajudar as autoridades a combater o crime, e a segurança pública passa a ser uma questão não apenas de polícia, mas de cidadania.”