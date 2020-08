Morre vereador Fael no Hospital de São Gonçalo

A Assessoria de Comunicação do vereador José Rafael de Abreu Magalhães, conhecido como Fael, acaba de confirmar a morte do parlamentar. Ele estava internado desde dia 14 de agosto após sofrer um AVC Isquêmico, e no início dessa manhã (25) a direção do Hospital Alberto Torres (Heat) informou que o estado dele era gravíssimo, mas ele não resistiu as complicações.

Em comunicação nas redes sociais a confirmação do falecimento: “Agradecemos a todas as mensagens de apoio recebidas até agora, isso só mostra o quanto o Fael era querido por todos, deixando um legado de dedicação e muito trabalho por uma São Gonçalo melhor. Em breve daremos notícias sobre o horário e o local do sepultamento”.

A Prefeitura de São Gonçalo decretou luto oficial de três dias. Fael, segundo a Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, começou na vida política, há 30 anos, como líder comunitário e depois como presidente de associação de moradores do bairro Vila Três. Era viúvo e tinha 61 anos. Enquanto novo, gostava muito de obras, onde trouxe saneamento básico e infraestrutura para o bairro Vila Três, Raul Veiga e Boa Vista Laranjal. Foi secretário municipal de Meio Ambiente e era vereador e muito preocupado com o município de São Gonçalo.



Em apuração…