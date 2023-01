Morre Tereza Cristina Barroso, mulher de ministro do STF

Morreu ontem (13) a empresária Tereza Cristina Van Brussel Barroso, mulher do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal). Internada no Hospital Sírio-Libanês, ela tinha 57 anos e estava se tratando de um câncer que começou no fêmur.

Em nota, a assessoria do Supremo divulgou uma manifestação da família:

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família”.

Além de Barroso, Tereza deixa dois filhos: Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso.