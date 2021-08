Morre Tarcísio Meira aos 85 anos vítima da Covid-19

A Covid-19 fez mais uma vítima, e na manhã dessa quinta-feira (12) o lendário ator Tarcísio Meira, de 85 anos, não resistiu as complicações da doença. Internado desde o último dia 6, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ele chegou a ser intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular, passou por diálise contínua mas não aguentou a agressividade da infecção.

Ainda não foi divulgada a informação sobre sepultamento do artista. A esposa, a atriz Glória Menezes de 86 anos, também foi internada no mesmo dia e no mesmo hospital, mas segue no quarto evoluindo positivamente o quadro.

O casal tinha sido imunizado com as duas doses da vacina e permanecia em isolamento, em um sítio, no interior de São Paulo. Eles receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 15 de fevereiro.

Tarcísio é pai de Tarcísio Filho, de 58 anos. Já Glória é mãe também de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, frutos da união que teve com Arnaldo Brito.