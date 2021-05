Morre Sohail Saud, vítima da covid-19

Morreu, na manhã desta terça-feira (18), Sohail Saud, expoente do teatro na cidade de Niterói. Ele é mais uma vítima da covid-19. Saud estava internado, desde o dia 13 de maio, no Hospital Santa Martha, para tratar a doença. A confirmação do falecimento aconteceu ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h.

Entre os anos de 1967 e 1971, Sohail Saud esteve á frente da organização do Festival de Teatro Jovem Fluminense, com promoção do jornal A TRIBUNA. O evento fez com que a população niteroiense se interessasse pelas artes cênicas, fazendo com que as plateias, a partir dali, deixassem de ficar “às moscas”, com as peças passando a ter casa cheia.

O sucesso do Festival de Teatro Jovem Fluminense, cujo formato apresentava peças por 17 dias consecutivos, alçou a carreira de Saud a voos mais altos. Nos anos seguintes, ele foi Secretário Estadual de Teatro, além de ter sido diretor do Theatro Municipal de Niterói.

O público infantil também foi, durante anos, agraciado com a alegria de Saud. Nos meses de dezembro, com a aproximação do Natal, o ator se tornava o Papai Noel oficial da cidade de Niterói. Na pele do “bom velhinho”, Saud ficou marcado pelas mensagens de otimismo que levava às crianças. Sohail Saud deixa a esposa, Suely. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Viradouro se Manifesta

A escola de samba Unidos do Viradouro, onde Saud fundou a Ala dos Artistas, se manifestou em suas redes sociais. “Sohail que, ao lado de sua esposa Suely, dispensou toda energia e dedicação à escola, principalmente nos momentos mais difíceis pelos quais a nossa agremiação passou, sempre foi motivo de orgulho para toda a nossa comunidade.

Além da paixão pela Viradouro, nosso Sohail, tinha outras: a cidade de Niterói, e o ato de se transformar em Papai Noel, visitando diversas instituições e distribuindo presentes às crianças por mais de 40 anos. Que ele trilhe um caminho de muita luz em sua nova jornada! A diretoria e componentes da Viradouro desejam força à companheira Suely, aos demais membros da família, e à imensa legião de amigos de Sohail”, diz o comunicado.