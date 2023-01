Morre Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco

Morreu, na manhã deste domingo (8), o ex-jogador Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Aos 68 anos de idade, o ex-atacante lutava, desde 2021, contra um câncer de intestino. Em abril do ano passado, o craque havia sido eternizado com uma estátua no Estádio de São Januário.

Roberto Dinamite é o maior atleta da história do Vasco, tendo dedicado ao clube em 21 dos seus 22 anos de profissional. É o maior goleador da história do Vasco da Gama com 708 gols, sendo recordista de gols do Campeonato Brasileiro (190 gols), do Carioca (279 gols), do Estádio de São Januário e dos clássicos contra todos os grandes do Rio. Depois de Pelé, morto no último dia 29, é o maior artilheiro de um clube no Brasil.

Como jogador, Roberto conquistou o Campeonato Brasileiro de 74 (onde foi o artilheiro da competição com 16 gols), e os Estaduais de 1977, 82, 87, 88 e 92, a Taça Guanabara de 1976, 77, 86, 87, 90 e 92 e Taça Rio de 1975, 77, 80, 81, 84, 88 e 92. Foi ainda presidente do Vasco de 2008 a 2013, tendo conquistado a Série B de 2009 e a Copa do Brasil de 2011.

Em 28 de abril de 2022, a inauguração de sua estátua em São Januário foi repleta de emoções. Familiares, amigos, ex-companheiros e ex-adversários e mais de três mil torcedores estiveram na Colina Histórica para viver aquela noite como mais uma data marcante na relação entre ídolo e clube. Roberto literalmente dinamitou a capa que protegia a estátua e que passou a fazer parte do Tour da Colina.

“Quando se tem carinho, dedicação e trabalho, tudo acontece. Quero agradecer à diretoria do Vasco atual, a todas as diretorias do tempo que fui jogador, companheiros, adversários. Espero que esse momento se torne eterno, porque vocês sabem tudo o que o Vasco representa para mim. Obrigado ao torcedor, obrigado ao Vasco”, disse Roberto, na ocasião, discursando no palco principal montado atrás do gol da ferradura.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Roberto Dinamite.

Repercussão

Momentos após a confirmação da triste notícia, a morte de Roberto Dinamite começou a repercutir dentro e fora do universo do futebol. Atual presidente do Vasco da Gama, cargo já ocupado por Dinamite, Jorge Salgado decretou luto oficial no clube.

Faleceu hoje o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite.

Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e a todo torcedor vascaíno, que perde no dia de hoje sua maior referência.

Bandeiras em meio-mastro, estamos de luto.

O Maior de todos descansou.

Vascaíno ilustre, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), recordou que Dinamite o proporcionou suas primeiras emoções como torcedor. O político transmitiu solidariedade à família do ídolo cruzmaltino.

Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções c meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria q você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque! 💢🥲

Fotos: Arquivo/Vasco da Gama