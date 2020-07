Morre Renato Barros, vocalista da banda Renato e Seus Blue Caps

Morreu, na manhã dessa terça-feira (28), um dos ídolos que marcaram uma geração na musica brasileira, Renato Barros, vocalista da banda Renato e Seus Blue Caps. Ele tinha 76 anos e estava internado no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, há dez dia após se submeter a uma cirurgia cardíaca. Após o procedimento, Renato teve complicações pulmonares e não resistiu.

Nos anos 60, a banda fez sucesso com hits como “Até o fim”, ” Menina Linda “, “Não te esquecerei” e “Feche os Olhos”. Renato contava que a banda surgiu com sucessos inspirados nos Beatles. Segundo ele, o produtor musical Carlos Imperial pedia para que eles aprendessem a tocar as músicas da banda inglesa de um dia para o outro. “A gente não sabia falar inglês e não conseguia decorar as letras, o jeito era inventar em português. Foi assim que começamos a fazer as versões das músicas dos Beatles”, contava.