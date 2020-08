Morre prefeito de Duas Barras vítima do coronavírus

A Prefeitura Municipal de Duas Barras confirmou na manhã dessa terça-feira (11) o falecimento do Exmo. Sr. Prefeito, Luiz Carlos Botelho Lutterbach, ocorrido durante essa madruagada.

Neste momento de dor e muita tristeza, manifesta o mais profundo pesar e se solidariza com os familiares, amigos, colaboradores e cidadãos. O Prefeito em Exercício, Dr. Fabrício Luiz Lima Ayres, comovido com o falecimento de seu amigo, decretou Luto Oficial por oito dias no Município de Duas Barras, através do Decreto Municipal n° 3.402/2020.

O Prefeito Luiz Carlos ficou internado no CTI do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, desde o dia 23 de julho de 2020, com complicações em seu quadro de saúde, consequência da contaminação por Covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 22 de julho de 2020.

Em atualização…