Morre o promotor Américo Luzio de Oliveira Filho, aos 60 anos

O promotor Américo Luzio de Oliveira morreu esta segunda-feira (3), em Niterói, vítima de enfarto. O sepultamento será amanhã, terça-feira (4), as 13h30m no cemitério Parque da Colina.

Muito respeitado e querido no meio jurídico, Américo foi Promotor de Justiça desde 1994 e atuou em diversas áreas como Criminal, Júri, Fazenda Pública, Infância e Juventude. Ex-Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Público, lecionou na Universidade Estácio de Sá e Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e especializou-se em Direito de Família, sendo reconhecido como uma das maiores autoridades na área atualmente.

Ao longo de 10 anos de atuação na 4ª Vara de Família, o Promotor destacou como pontos importantes a evolução da família brasileira para a formação de novos núcleos baseados na afetividade, como a união homoafetiva e a família monoparental.