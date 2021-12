Morre o pai do pastor Anderson do Carmo

Morreu no sábado (11) o pai do pastor Anderson do Carmo, Jorge de Souza de 81 anos, marido da ex-deputada federal Flordelis. Ele era assistente de acusação no caso que investiga o assassinato do pastor em 16 de junho de 2019.

Jorge sofreu um infarto em São Paulo e ainda não se sabe local e data do sepultamento. Em 2020 a mãe do pastor, Maria Edna do Carmo, morreu de infarto e em outubro de 2019 a irmã Michele do Carmo morreu de anemia.

Flordelis está presa no Complexo de Gericinó, no Rio, e aguarda julgamento.

O primeiro julgamento do Caso Flordelis encerrou, na madrugada de 24 de novembro desse ano, com a condenação de dois dos filhos da ex-parlamentar que respondem pela morte do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado.

Anderson do Carmo foi assassinado a tiros, no dia 16 de junho de 2019 em sua residência, em Pendotiba, no “caso Flordelis”, que já se arrasta por anos e marcado por diversas reviravoltas, em meio a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Flordelis era casada com o pastor Anderson do Carmo há 25 anos e o caso se transformou numa batalha judicial.