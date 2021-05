Morre o jornalista Fernando Caetano, vítima de infarto

Morreu neste domingo (9) o jornalista Fernando Caetano, de 50 anos, em decorrência de um infarto que sofreu há duas semanas. Ele estava internado há 15 dias em um hospital de Marília, no interior de São Paulo, sua cidade Natal. Caetano atuou como repórter na Rádio Jovem Pan, e nos canais ESPN Brasil e Fox Sports. Pelas redes sociais, familiares amigos compartilharam mensagens lamentando a morte do jornalista

Sua irmã, Simone, lembrou que ele estava feliz por ter acabado de completar 50 anos último dia 22 de abril. “Cinco dias depois, ele passou um pouco mal, foi para o hospital, fez um cateterismo e colocou um stent. E estava super bem, aparentemente. Nem parecia que tinha nada. Se recuperando em casa. Estava tudo tranquilo. Quando foi ontem [sábado] à noite, ele passou mal, e não voltou mais”, comentou.

Leonardo Bertozzi, seu colega na FoxSports, fez uma postagem sobre a partida do amigo. “Perdemos o querido Fernando Caetano, sorriso fácil, parceiro de grandes coberturas, querido em todas as redações. Difícil aceitar partidas tão prematuras. Será sempre lembrado com carinho”, declarou.

O narrador Gustavo Villani postou em suas redes sociais uma mensagem de lamento pela morte do colega. “Fica pra sempre o amigo de sorriso fácil, carinhoso, leal, que sempre vibrou alto por si e por nós. Que sabia de música como poucos”, postou.

O jornalista Flávio Gomes também fez uma publicação em homenagem ao amigo. “Seu sorriso e sua alegria ficaram gravados na gente. Em todos que cruzaram seu caminho. Não estamos entendendo nada, amigo. Um dia você explica”, lamentou.