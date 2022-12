Morre o ex-reitor da UFF José Raymundo Martins Romêo, aos 82 anos

Morreu, na madrugada de hoje (30), o ex-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e presidente benemérito da Pestalozzi de Niterói, José Raymundo Martins Romêo, aos 82 anos. A informação foi confirmada por amigos do ex-reitor. Ainda não foram divulgadas a causa da morte e informações sobre velório e sepultamento.

Martins Romêo nasceu em 15 de agosto de 1940, em Niterói. Graduou-se em Engenharia e Física. Por duas vezes foi Reitor da Universidade Federal Fluminense. Chegou a ocupar o cargo de secretário de Ciências e Tecnologia de Niterói, entre 2009 e 2012. Foi representante do primeiro setor no fórum local de Agenda 21 do município e também representou a Prefeitura de Niterói no Conleste.

Seguindo a tradição familiar de incentivo à formação em Engenharia, o niteroiense José Raymundo Martins Romêo titubeou quando teve que escolher entre a UFF e a UFRJ para cursar a graduação. Preferia a UFF, entretanto, atendeu ao pedido de seu pai que cursou a Escola Nacional de Engenharia da UFRJ e onde também estudara seu avô.

“A Universidade representa muito para mim. Foi onde exercitei um trabalho que eu acho de alta significação. Porque não se constrói uma sociedade sem conhecimento. E o conhecimento só tem uma origem: a universidade.” José Raymundo Martins Romêo

Com a reforma curricular e a criação dos institutos nas universidades, Martins Romêo foi convidado para atuar como professor do Instituto de Física em 1968. Consolidou sua carreira na instituição fluminense e gerou um laço extremamente afetivo com a UFF.

Ex-reitor em dois períodos políticos distintos – 1982 a 1986 e 1990 a 1994, o professor, antes diretor do Instituto de Física, em 1975, assumiu a gestão da UFF em meio ao regime militar e a redemocratização. No período em que esteve à frente da Universidade, deu ênfase à melhoria na qualidade do ensino, incentivando a pesquisa e promovendo um ambiente democrático dentro da instituição.

Ex-reitor tinha 82 anos – Foto: Reprodução/Internet

Em sua primeira gestão, trouxe a Orquestra Sinfônica Nacional com 90 músicos para a UFF. Nessa época surgiu também o Quarteto de Cordas e o Conjunto de Música Antiga. O então criado DDC (Departamento de Difusão Cultural) passou a ser um foco de atração para a cidade com muitas programações voltadas para a comunidade.

Fora do ambiente administrativo, o ex-reitor participava do time de futebol de salão da Reitoria, junto a quatro professores do Departamento de Educação Física. Jogavam contra o DCE e a ADUFF. Segundo Martins Romêo, o convívio com professores, estudantes, e, sobretudo, funcionários era muito bom e contribuía para um prazeroso ambiente profissional, era convidado com frequência para ser paraninfo e patrono de turmas de graduação.

No segundo mandato, a ênfase maior da gestão de Martins Romêo foi a excelência na qualidade do ensino. Foram realizados concursos que abriram 324 vagas para professores adjuntos e assistentes e 116 para titular.

Para a Universidade, outros fatos se destacam na gestão de Martins Romêo, como a criação das pró-reitorias, do Núcleo de Estudos Estratégicos, atual Inest, e a Assessoria de Relações Internacionais, entre outros. No período, a UFF teve um número expressivo de convênios internacionais e o ex-reitor foi convidado para fazer parte do Conselho da Associação Internacional das Universidades.

Em 2021, Martins Romêo foi empossado presidente benemérito da Associação Pestalozzi de Niterói, cargo que ocupava desde então. Na associação, ele assumiu a presidência após a então presidente Lizair Guarino se afastar por motivos de saúde. Ela convidou o então vice-presidente para assumir a gestão da instituição.